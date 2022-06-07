مولدوفا ترفض تسليم برلماني أوكراني لبيلاروس
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رفضت النيابة العامة في مولدوفا تسليم بيلاروس النائب في البرلمان الأوكراني يفغيني ياوفينكو المطلوب لمينسك عبر الإنتربول بجرائم فساد.
وقال المكتب الصحفي للنيابة العامة المولدوفية إن "هناك مخاوف بشأن الالتزام بحقوق الإنسان في حال تسليم ياكوفينكو الذي لن تكون لديه إمكانية الخضوع لتحقيق قضائي عادل".
وكان حرس الحدود المولدوفي قد أعلن في وقت سابق توقيف مواطن أوكراني بطلب من الإنتربول، وأوقفته حتى توضيح كافة الملابسات واتخاذ القرار بشأنه.
وحسب وسائل الإعلام المولدوفية فإن طلب اعتقال ياكوفينكو قدمه الفرع البيلاروسي من الانتربول.
المصدر: نوفوستي+RT