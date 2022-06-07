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الشرطة البريطانية تحقق بطرد مشبوه قرب داونينغ ستريت

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الشرطة البريطانية تحقق بطرد مشبوه قرب داونينغ ستريت
AFP
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أغلقت الشرطة البريطانية طريقا رئيسيا بالقرب من مقر رئاسة الحكومة "داونينغ ستريت"، فيما يعمل عناصرها على فحص طرد مشبوه.

كما تم تطويق الشارع المحيط بالبرلمان بالقرب من التقاطع مع داونينغ ستريت بعد استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم استدعاء الشرطة الساعة 11.27 صباح اليوم الثلاثاء 7 يونيو بعد ورود تقرير عن طرد مشبوه تم العثور عليه في شارع البرلمان".

وأكدت شرطة العاصمة في وقت لاحق إغلاق الطرق ورفع الطوق الأمني بعد أن تبين أن الطرد غير مشبوهة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الشهود سمعوا ضجيجا عاليا بعد حوالي ساعة من وصول عناصر الشرطة.

وقال مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" في لندن، إنه سمع ما بدا وكأنه انفجار قادم من شارع البرلمان في نفس الوقت تقريبا.

المصدر: "الإندبندنت" 

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