الولايات المتحدة.. حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة - فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام باص مدرسي يقل تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بشاحنة بضائع.

وذكرت قناة "KARK " التلفزيونية، أن "باص مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة اصطدم بشاحنة بضائع في ولاية أركنساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين".

ووفقا للشرطة: "لم يتمكن الباص من التوقف عند التقاطع، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة بضائع كبيرة".

وأضافت: "القتلى جميعهم من ركاب الباص، بالإضافة إلى 3 جرحى وكذلك سائقي الباص والشاحنة".

وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن "الباص هو لمدرسة خيرية خاصة تقدم خدمات للأشخاص الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات