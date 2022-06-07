الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير مدفع نرويجي ذاتي الحركة في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير الجيش الروسي مدفعا ذاتي الحركة سلمته النرويج لقوات كييف في إطار المساعدات العسكرية الغربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن المدفعية الروسية في أوكرانيا دمرت مدفع M109A3 ذاتي الحركة أرسلته النرويج ومدفعي هاوتزر M777 أمريكيين.

وبلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1139 طائرة بدون طيار، و333 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3443 دبابة ومدرعة، و478 راجمة صواريخ.

المصدر: RT