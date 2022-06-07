دبلوماسية أمريكية: كوريا الشمالية ستواجه ردا سريعا وقويا إذا أجرت اختبارا نوويا

حذرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا "سريعا وقويا" في حال أقدم نظامها المتطرف على إجراء تجربة نووية متوقعة.

وفي تصريح بعد اجتماعها مع نظيرها الكوري الجنوبي، جو هيون-دونغ، في سيئول، لمناقشة إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع من قبل كوريا الشمالية وإمكانية إجراء ما سيكون تجربتها النووية السابعة، قالت شيرمان إن "أي تجارب نووية ستكون انتهاكا كاملا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت أنه سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار"، مشيرة إلى أن "العالم كله سيرد بشكل قوي وواضح. نحن جاهزون".

وتطرقت الدبلوماسية الأمريكية إلى وضع فيروس كورونا في كوريا الشمالية، ودعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون للتركيز على التعامل مع قضية الصحة العامة "بدلا من اتخاذ إجراءات استفزازية وخطيرة ومزعزعة للاستقرار".

وفي الوقت نفسه، كررت شيرمان رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعادة الجلوس مع الشمال، معلنة أن "الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية. نواصل حث بيونغ يانغ على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار والاستفزاز واختيار طريق الدبلوماسية".

المصدر: "يونهاب"