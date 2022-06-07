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العثور على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية في مقر المخابرات الأوكرانية في ماريوبول

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العثور على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية في مقر المخابرات الأوكرانية في ماريوبول
Legion-Media
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عثرت القوات الروسية في مقر المخابرات الأوكرانية في ماريوبول على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية، تفيد الرامي بإصابة نقاط حساسة قاتلة في جسم العدو.

وكشف الفحص أن هذه المجسمات من صنع شركة Viking Tactics الأمريكية للمعدات التكتيكية وأجهزة للتدريب على الرماية.

وتضم قائمة عملاء الشركة عسكريين سابقين ومرتزقة ومدربين رماية وشركات عسكرية خاصة.

ويتم استخدام الأهداف عالية الجودة والأغلى في تدريب القناصين ويمكن للمتدربين عليها إتقان إطلاق النار ليس على عضو داخلي معين من أجل إلحاق إصابة قاتلة.

المصدر: نوفوستي

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