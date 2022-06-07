الرئيس التشيكي زيمان يعارض زواج المثليين في الجمهورية

أعرب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، عن موقفه المعارض لتسجيل زواج المثليين في الجمهورية، مشيرا إلى أنه "لن يوقع القانون في حال إقراره في برلمان البلاد".

وقال، إن "الأسرة هي اتحاد بين رجل وامرأة، وإنه لن يوقع على مشروع قانون زواج المثليين المقدم إلى البرلمان إذا وافق عليه النواب".

وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان من قبل 4 من الأحزاب السياسية الخمسة في الائتلاف الحكومي الحالي لجمهورية التشيك.

وتنص الوثيقة على أن "تمنح الدولة للأزواج من الجنس ذاته نفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأزواج من الجنس الآخر، بما في ذلك تبني الأطفال وتربيتهم".

المصدر: "تاس"