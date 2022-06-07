القضاء الإسباني يستجوب مؤسس الشركة المطورة لـ"بيغاسوس" الإسرائيلي

أعلن القاضي المكلف بالتحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أنه سيستجوب رئيس شركة NSO الإسرائيلية التي طورت برنامج "بيغاسوس".

استدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضا في 5 يوليو، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.

وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".

كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل الجمعة إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي أقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 مايو.

وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورا.

وقال متحدث باسم NSO لوكالة "فرانس برس" إن الشركة "تعمل وفقا لإطار قانوني صارم، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق".

وفتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقا إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في 2 مايو أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وأكدت الحكومة أن الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضا، أنه "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة.

المصدر: "أ ف ب"