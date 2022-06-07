زيلينسكي: أوكرانيا لن توافق على تصدير الحبوب من موانئها بالسفن الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن أوكرانيا لن توافق على تصدير الحبوب من موانئها بالسفن الروسية.

وأضاف: الكل يعلم جيدا أننا لن نسمح للسفن الروسية بدخول الموانئ الأوكرانية، فيما يهاجمنا الروس كل يوم.

وبحسب زيلينسكي، من "المستحيل" التوصل إلى أي اتفاقيات مع موسكو في هذا الشأن.

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أن كييف توصلت إلى مبادرة لإنشاء "ممر بحري آمن يمكن استخدامه من قبل جميع البلدان باستثناء روسيا" لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: تاس