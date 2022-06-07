انطلاق أعمال بناء "مركز طرد الأرواح الشريرة" في مانيلا

بدأت في العاصمة الفلبينية مانيلا أعمال تشييد مبنى ديني في أبرشية رئيس الأساقفة، من المقرر أن يصبح "مركزا لطرد الأرواح الشريرة".

ووفق ما أعلنه موقع الكنيسة الكاثوليكية في الجمهورية يوم الثلاثاء، سيطلق على المبنى اسم مركز القديس ميخائيل للتحرير الروحي وطرد الأرواح الشريرة، وسيقع في بارانغاي (أصغر وحدة إدارية) في غوادالوبي فيجو في مدينة ماكاتي، وهي جزء من منطقة العاصمة. وتم إطلاق المشروع في 17 مايو.

وقال رئيس الأساقفة فرانسيسكو سيكيا، رئيس قسم طرد الأرواح الشريرة في مانيلا، إن "هذا المركز سيخدم أولئك الذين هم في عبودية الشيطان، ويمثلون أفقر الفقراء وعادة ما يتم إهمالهم".

يذكر أن المشروع هو نتاج أكثر من سبع سنوات من "الصلاة والتخطيط وجمع التبرعات" و"سيكون الأول من نوعه في آسيا، إن لم يكن في العالم". وستعمل في هذا المركز "لجنة الظواهر غير العادية" و"إدارات وزارة طرد الأرواح الشريرة ووزارة الرؤى والظواهر".

وسيكون المركز أيضا بمثابة المقر الرئيسي للرابطة الفلبينية لطاردي الأرواح الشريرة الكاثوليك، التابعة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، والرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة، ومقرها إيطاليا.

المصدر: نوفوستي