إحدى أكبر عمليات ضبط المخدرات في أوروبا.. كوكايين بالأطنان في إيطاليا

صادرت السلطات الإيطالية 4 أطنان و300 كيلوغرام من الكوكايين، بلغت قيمتها السوقية نحو ربع مليار يورو، وهي ما وصفت بإحدى أكبر عمليات ضبط مخدرات على الإطلاق في أوروبا.

وتعد العملية التي شهدتها مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية، ضربة لعصابة "غلف كلان" الكولومبية لتهريب المخدرات.

وبموجب العملية نفذت السلطات أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا، في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

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ونفذت عملية الضبط الشرطة المالية الإيطالية، ونسقها محققون في مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام، وشمل أيضا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقال محققون في جهاز مكافحة المافيا في بيان إن العملية السرية "تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية".

وكانت كولومبيا سلمت، الشهر الماضي، الرئيس المزعوم لعصابة "غلف كلان" إلى الولايات المتحدة.

ويواجه دايرو أنطونيو أوسوغا ديفيد، المعروف أكثر بالاسم المستعار أوتونيل، لوائح اتهام أمريكية في ثلاث محاكم فيدرالية.

المصدر: "أسوشيتد برس"