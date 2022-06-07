إندونيسيا.. سجن ضابط مدى الحياة بتهمة القتل

تم تجريد ضابط بالجيش الإندونيسي من لقبه العسكري بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل ونقل الجثث بقصد التستر في قضية أثارت غضبا شعبيا.

والرجل الذي يدعى بريانتو، جمل لقب العقيد قبل الحكم عليه وفصله من الخدمة العسكرية. كان اثنان من مساعديه معه عندما اصطدمت سيارتهم بمراهقين (17 و14 عاما) على دراجة نارية في ديسمبر الماضي في مقاطعة جاوة الغربية.

خلال المحاكمة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اعترف بريانتو بأنه كان لديه فكرة التخلص من الجثتين لأنه اعتقد أن المراهقين ماتا. ومع ذلك، قال عدد من الشهود الآخرين بمن فيهم مدني ساعد في حمل الضحيتين إلى سيارة بريانتو في مسرح الجريمة إن أحد المراهقين كان لا يزال يتحرك ويئن من الألم.

لكن بدلا من نقله إلى المستشفى، أمر بريانتو رجاله بوضع الضحيتين في السيارة، وقرر إلقاء الجثث في نهر كبير حتى تنجرف الجثتان إلى البحر على أمل أن لا يتم العثور عليهما.

وعثر السكان المحليون على الجثتين بعد ثلاثة أيام في نهرين منفصلين في مقاطعة جاوا الوسطى المجاورة. وقال خبير الطب الشرعي إنه تم العثور على مياه في الجهاز التنفسي لهاندي، مما يدل على أنه كان لا يزال على قيد الحياة عندما ألقي به في النهر.