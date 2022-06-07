قتيلان بإطلاق نار غامض في متجر في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل شخصين بإطلاق نار في متجر وسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان لها أن رجلا (58 عاما) أطلق النار على امرأة (53 عاما) قبل أن ينتحر على ما يبدو، حسب شهود عيان.

ولم ترد تفاصيل كثيرة عن الحادث الذي وقع بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في بلدة تريسا الصغيرة، إلا أن الشرطة أكدت أنه "لا يوجد خطر على العامة".

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد.

According to a witness, a man in the Aldi branch on Wierastraße in the Treysa district is said to have initially followed a woman - she called out for help, but was then shot by her pursuer - after that the man shot himself#Germany#SchwalmstadtTreysahttps://t.co/gdbShNcObX — Kyra Locier 🛡️ (@klyraloc) June 7, 2022

المصدر: "أسوشيتد برس"