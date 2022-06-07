بايدن أمر برفع السرية عن المعلومات الخاصة بتحضير روسيا للعملية العسكرية بأوكرانيا

أعلنت مديرة الاستخبارات القومية الأمريكية، أفريل هاينز، أن الرئيس جو بايدن، أمر برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول تحضير روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب هاينز فإن بايدن أمر بالكشف عن تلك المعلومات للحلفاء بسبب ما قيل إنه "تشكيك" بالرواية الأمريكية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك، مشيرة إلى أنه "عندما شرحنا حقيقة الوضع لدبلوماسيينا وشرحوا الأمر لمحاوريهم وجدوا أن هناك قدرا لا بأس به من التشكيك بالرواية".

وأضافت: "نتيجة لذلك، جاء الرئيس بايدن إلينا وقال (عليكم أن تكشفوا عن أكبر قدر من المعلومات التي بحوزتكم للتأكد من أن القوم (الحلفاء الدوليين) يرون ما ترونه وبذلك يمكننا الانخراط بمحادثات أخرى قد تكون أكثر فاعلية في التخطيط للغزو الروسي المحتمل)".

وأكدت هاينز أن الإدارة الأمريكية كشفت عن الكثير من المعلومات في الفضاء الاستخباراتي إلى درجة أنها طورت آلية لفعل ذلك مستقبلا.

المصدر: CNN