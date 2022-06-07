استطلاع: ثقة الأمريكيين بالحكومة تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن ثقة الأمريكيين في حكومتهم، والتي تراجعت لعقود، تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية ظلت منخفضة طوال غالبية القرن الحادي والعشرين، خاصة منذ أن تولى الرئيس السابق جورج بوش الابن منصبه.

وأفاد الاستطلاع بأن 20% فقط من الأمريكيين "يثقون في أن الحكومة الفدرالية تفعل الشيء الصحيح دائما أو في معظم الأوقات"، بينما قال 6% فقط من الأمريكيين إنهم يعتبرون أن على الحكومة الفيدرالية "توخي الحذر بشأن أموال دافعي الضرائب"، ويعتقد 8% فقط أن الحكومة "تستجيب لاحتياجات الأمريكيين العاديين".

ووافق حوالي 70% من الأمريكيين على حفاظ الحكومة على الولايات المتحدة في مأمن من الإرهاب وكذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية.

المصدر: The Hill