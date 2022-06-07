وزيرة الخارجية الألمانية: "طالبان" ستتسبب في انهيار أفغانستان

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من أن حركة "طالبان" تقود أفغانستان إلى الهاوية، وتتسبب في معاناة وجوع هائلين.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، بعد مناقشة مجموعة من القضايا مع المسؤولين في إسلام آباد، قالت بيربوك إن "طالبان تقود البلاد إلى الهاوية.. الآباء الأفغان لا يعرفون كيف يطعمون أطفالهم. الفتيات محرومات من حقهن في التعليم. تكاد تكون النساء مستبعدات من المشاركة في الحياة العامة. الأصوات المعارضة تقمع بوحشية. الاقتصاد آخذ في الركود".

كما ذكرت أن "طالبان تسير في الاتجاه الخاطئ. وطالما أنهم يسلكون هذا الطريق، فلن يكون هناك مجال للتطبيع أو حتى الاعتراف بطالبان كحكام شرعيين للبلاد"، مشددة على "ضرورة اقتران أي مساعدات اقتصادية لطالبان في أفغانستان بتحسين أوضاع حقوق الإنسان".

وقالت بيربوك إن "ألمانيا ستواصل مساعدة الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم، وأشادت بباكستان لتسهيل سفرهم إلى ألمانيا"، مضيفة: "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وخاصة النساء والفتيات اللائي يعانين أكثر من أي شخص آخر في ظل حكم طالبان".

يذكر أنه منذ استيلاء "طالبان" على السلطة منتصف أغسطس من العام الماضي، فرضت الحركة قوانين متشددة في أفغانستان، أعادت إلى الأذهان حكمها القمعي في أواخر التسعينيات وتقييد حريات وحقوق المرأة- التي باتت تمنع الآن من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس- وحقوق الأقليات.

المصدر: AP