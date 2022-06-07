الكرملين: موسكو لا ترفض التفاوض بشأن وضع خيرسون وزابوروجيه

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تقارير إعلامية حول رفض روسيا مناقشة وضع خيرسون وزاربوروجيه في المفاوضات مع أوكرانيا مثل قضيتي القرم ودونباس.

وقال بيسكوف: "إن ذلك كله خطأ، هذه معلومات غير صحيحة". وكانت صحيفة "إزفستيا" قد نقلت عن مصدر روسي رفيع المستوى، أن موسكو لا تعتزم مناقشة وضع منطقتي خيرسون وزابوروجيه، في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا ما أجرت كييف اتصالات مع موسكو، مثلما حدث مع قضية شبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا ودونباس التي اعترفت روسيا رسميا باستقلال جمهوريتيها دونيتسك ولوغانس الشعبيتين.

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وقد سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، حيث تم هناك تشكيل إدارات مدنية/عسكرية في تلك المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بثها المباشر هناك، وعادت العلاقات التجارية بين تلك المناطق وشبه جزيرة القرم الروسية.

وفي 25 مايو الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يبسط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لسكان تلك المناطق، بحيث تستغرق الإجراءات حوالي 3 أشهر فقط.

المصدر: نوفوستي