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شويغو يكشف عدد المعدات والأسلحة الأجنبية التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال 10 أيام

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شويغو يكشف عدد المعدات والأسلحة الأجنبية التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال 10 أيام
Sputnik
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كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية دمرت خلال الأيام العشرة الماضية من العملية في أوكرانيا 51 قطعة من المعدات العسكرية التي تم توريدها للجيش الأوكراني من الخارج.

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وقال شويغو في اجتماع اليوم الثلاثاء: "خلال الأيام العشرة الماضية من العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 51 قطعة من المعدات العسكرية الأجنبية، بما فيها 12 مركبة قتالية مدرعة و21 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وراجمتان للصواريخ و16 طائرة بدون طيار".

وفي وقت سابق اليوم اعلنت ادفاع الروسية أن بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني والتي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية خلال اليوم الماضي، مدفع ذاتي الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان.

المصدر: "نوفوستي"

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