إيران.. الحكم بالإعدام على مسبب حادثة العتبة الرضوية بمشهد

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، الحكم بالإعدام على المتهم في قتل اثنين من رجال الدين وجرح ثالث بالعتبة الرضوية الشريفة في مشهد، في أبريل الماضي.

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وأوضح المتحدث باسم القضاء، مسعود ستایشي، قائلا: "قاتل رجلي الدين الذين تم الاعتداء عليهم في أبريل الماضي بالعتبة الرضوية بمشهد، حكم عليه بالاعدام".

وأضاف: "محامي القاتل قدم طلبا لمحكمة الاستئناف والقضية مفتوحة في المحكمة العليا".

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، تعرض ثلاثة من طلاب العلوم الدينية في العتبة الرضوية الشريفة بمدينة مشهد، إلى الاعتداء من قبل شخص بسكين، حيث تم القبض على الجاني على الفور، إذ أنه في نفس اليوم توفي أحد المعتدى عليهم، بينما توفي الثاني بعد عدة أيام من رقوده في المستشفى.

المصدر: RT