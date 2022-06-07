مسؤول إسرائيلي كبير: إيران تمتلك كمية يورانيوم مخصب تكفي لإنتاج 3 قنابل نووية

نقلت القناة العبرية "7" عن مسؤول إسرائيلي كبير تحذيره من أن "إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج ثلاث قنابل نووية".

إقرأ المزيد

وأشار المسؤول للقناة الإسرائيلية "7" إلى أن "المعلومات التفصيلية الخاصة بنطاق تخصيب اليورانيوم في إيران واردة في أحد التقريرين اللذين قدمهما رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى مجلس المحافظين"، مضيفا: "التقرير فحص الاتفاق النووي الأصلي، ويظهر التقرير صورة مقلقة، لتخصيب كميات كبيرة من بنسبة 20% و60%، مما يشير إلى ما يكفي لثلاث قنابل نووية".

وأردف المسؤول الإسرائيلي: "من المهم التأكيد، مع ذلك، على أن هذه المادة تتطلب عملية تنقية أخرى لنقلها من المستوى الحالي للتخصيب 60% إلى مستوى التخصيب 90% المطلوب لتصنيع قنبلة نووية..حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قد أكملت هذه العملية".

وتأتي هذه التصريحات قبل انعقاد مؤتمر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات لمدة أسبوع تقريبا، وبعد ذلك يتخذ مجلس الإدارة قراره.

المصدر: "I24"