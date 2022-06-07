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رئيس مجلس بلدية طهران: الموساد خطط للهجوم الإلكتروني على مواقعنا

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رئيس مجلس بلدية طهران: الموساد خطط للهجوم الإلكتروني على مواقعنا
Gettyimages.ru
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اتهمت سلطات بلدية طهران الموساد ومن وصفتهم بالمنافقين بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مواقع البلدية على الإنترنت قبل أيام.

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ونقل موقع الحرس الثوري الإلكتروني عن رئيس مجلس مدينة طهران البلدي، مهدي حمران قوله بهذا الشأن:
تعرضت أنظمة البلدية قبل أيام لهجوم إلكتروني تم التخطيط له من قبل الموساد بالتعاون مع المنافقين".

وكانت بلدية طهران أعلنت يوم الخميس الماضي ان مواقعها الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".

الأمر ذاته، أكدته منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقالت عنه إنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، وتسبب في توقفه لبضع دقائق، نشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".

المصدر: سبوتنيك

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