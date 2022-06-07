رئيسة جورجيا: روسيا هي المذنبة في معارضة المتظاهرين الجورجيين لمجتمع "الميم"!

اتهمت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، المتظاهرين المعارضين لمجتمع "الميم" LGBT بأنهم ينتمون إلى "جماعات موالية لروسيا" أو يعانون من "رهاب المثلية" Homophobes.

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ووفقا لزورابيشفيلي فإن المتظاهرين في جورجيا ضد جماعات المثليين وثنائيي الهوية الجنسية والمتحولين جنسيا LGBT هم من يرغبون في تصوير جورجيا بوصفها دولة معادية للغرب ولأوروبا.

وكانت مجموعة من المتظاهرين قد تجمعوا في العاصمة الجورجية تبيليسي يحملون ملصقات شطبت عليها صور دبلوماسيين أوروبيين، وحاولوا إحراق علم قوس قزح، رمز الـ LGBT، وبالفعل أطلق على التجمع "الموالي لروسيا" في قنوات المعارضة الجورجية، دون الأخذ في الاعتبار أن يكون التجمع تعبيرا عن موقف أو رأي شخصي على سبيل المثال.

المصدر: سبوتنيك