تقرير إسرائيلي: إيران تحاول تنفيذ عمليات خطف وإرسال طائرات مسيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الإيرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف وإرسال طائرات مسيرة، بهدف "الانتقام" من اغتيالات في إيران.

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وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "مسؤولين أمنيين في إسرائيل يخشون من أن تزايد التقارير عن أنشطة اغتيال أو استهداف علماء وضباط إيرانيين، ستزيد الرغبة الإيرانية بالانتقام والقيام بأنشطة معادية ضد إسرائيل".

وتمت الإشارة إلى أنه "في إسرائيل، باتوا يميزون بأن الإيرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف، وأيضا يحاولون إرسال طائرات مسيرة".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر في المخابرات الأمريكية عن إخطار إسرائيل لواشنطن بأنها وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، فإن مقتل خدائي يهدف إلى أن يكون بمثابة "تحذير لإيران" للحد من "قتل الأجانب، بمن فيهم المدنيون وممثلو السلطات الإسرائيلية". وتزعم مصادر الصحيفة أن خدائي كان جزءا من قيادة الوحدة السرية للحرس الثوري الإيراني، والتي يزعم أنها تقوم بهذا النشاط.

المصدر: "I24" + "نيويورك تايمز"