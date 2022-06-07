 
مباشر

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /07.06.2022/

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /07.06.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6lk

يواصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في ذلك البلد، كما يصعد عملياته الهجومية في دونباس لتحرير أراضي لوغانسك ودونيتسك.

ميدانيا

..............................................................

تداعيات العملية العسكرية الروسية وأصداؤها

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا