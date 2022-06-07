تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /07.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في ذلك البلد، كما يصعد عملياته الهجومية في دونباس لتحرير أراضي لوغانسك ودونيتسك.
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