بعد نجاته من حجب الثقة.. جونسون غير مهتم بانتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، "فوزه بجدارة" بعد نجاته من حجب الثقة، واعتبر أنه من غير الضروري إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وحسب قناة "سكاي نيوز"، وصف جونسون النتائج بأنها "مقنعة" و"حاسمة". ونقلت القناة عنه قوله "نريد الآن مواصلة العمل واغتنام اللحظة التي برأيي حاسمة، وأن نستمر في تنفيذ برنامجنا".

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن نتائج التصويت "توفر فرصة لتوحيد الاقتصاد وتقويته وتحقيق المساواة" في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون إنه "بالتأكيد غير مهتم بتنظيم انتخابات مبكرة" لمجلس النواب.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، لم يحصل المحافظون في البرلمان البريطاني على أصوات كافية لتمرير تصويت بحجب الثقة عن جونسون فيما يتعلق بفضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الإغلاق بسبب كوفيد-19.

وأعرب 148 عضوا من نفس الحزب عن عدم ثقتهم بجونسون، ولم يؤيد 211 عضوا التصويت بحجب الثقة. وبهذا، يظل جونسون رئيسا للوزراء ورئيسا لحزب المحافظين.

المصدر: سكاي نيوز