أعلنت وزارة الطاقة البلغارية أنه يجري العمل على تفريغ أول ناقلة للغاز المسال الأمريكي لبلغاريا في تركيا.

وقال الخبراء لقناة "نوفا" التلفزيونية أن تفريغ الناقلة سيستغرق حوالي 18 ساعة.

وقال خبير الطاقة فاسيل ناتشيف: "الغاز المسال لا يتم تفريغه في محطة في اليونان كما كان متوقعا، ولكن يجري تفريغه في إحدى المحطات في تركيا، حيث تم توقيع اتفاقية مؤقتة بشأن هذه المسألة".

وأعلنت شركة غازبروم في 27 أبريل أنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بلغار غاز" بسبب عدم الدفع بالروبل في الوقت المحدد.

المصدر: تاس