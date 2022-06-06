خسارة وآفاق غير مؤكدة.. الائتلاف الإسرائيلي يفشل في توسيع حماية المستوطنين بالضفة الغربية

فشلت الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين في تمرير مشروع قانون يوسع الحماية القانونية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويمثل التصويت انتكاسة كبيرة للحكومة الائتلافية الهشة فقد يسرع من سقوطها ويدفع البلاد إلى انتخابات جديدة.

ويسلط الفشل في تجديد مشروع القانون الضوء أيضا على الأنظمة القانونية المنفصلة في الضفة الغربية، حيث يتمتع ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي بمزايا الجنسية الإسرائيلية بينما يعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني تحت الحكم العسكري الذي دخل الآن عقده السادس.

وقالت ثلاث جماعات حقوقية رئيسية إن الوضع يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، وهو ادعاء ترفضه إسرائيل باعتباره اعتداء على شرعيتها.

ولا يزال تحالف رئيس الوزراء نفتالي بينيت في السلطة، لكن تصويت يوم الاثنين سلط الضوء على نقاط الضعف والانقسامات في التحالف الهش وأثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها.

المصدر: أ ب