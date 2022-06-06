واشنطن: إغلاق الدول الثلاث أجواءها أمام طائرة لافروف "قرار سيادي"

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المتجهة إلى صربيا، بأنه "قرار سيادي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه قرارات سيادية تتعلق بالمجال الجوي لهذه الدول الثلاث ذات السيادة".

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف المتجهة إلى صربيا، قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا.

المصدر: RT