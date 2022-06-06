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مصادر: جونسون ينجو من تصويت حجب الثقة عنه

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مصادر: جونسون ينجو من تصويت حجب الثقة عنه
AFP
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أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه نجا من تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان البريطاني.

وأكدت المصادر لشبكة BBC أن جونسون فاز في التصويت، دون أن تكشف عن عدد الأصوات التي حصل عليها.

وبدأ الحزب المحافظ في وقت سابق اليوم الإثنين التصويت على سحب الثقة من جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة في قيادته.

وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على اثر الفضيحة التي تعرف بـ"بارتي غيت"، أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه.

وخسارة جونسون في هذا التصويت، كانت ستفرض عليه التخلي عن زعامة الحزب المحافظ ومنصب رئيس الوزراء.

المصدر: BBC + AFP

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