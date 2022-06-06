كوبا تستنكر استبعادها "التعسفي وغير الديمقراطي" عن قمة الأمريكيتين

استنكرت هافان يوم الاثنين قرار الولايات المتحدة استبعادها عن "قمة الأمريكتين" في لوس أنجلوس، واصفة ذلك بأنه "غير ديمقراطي وتعسفي".

وقالت الحكومة الكوبية في بيان رسمي: "الحكومة الأمريكية التي أساءت استخدام امتياز الدولة المضيفة، قررت في وقت مبكر جدا استبعاد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا عن القمة التاسعة للأمريكتين".

واتهم البيان واشنطن بـ "رفض مراعاة المطالب المشروعة للعديد من الحكومات بتغيير هذا الموقف التمييزي وغير المقبول". وأضافت "لا يوجد سبب واحد يبرر الاستبعاد التعسفي وغير الديمقراطي لأي دولة من القارة الأمريكية عن الاجتماع".

في 25 مايو، حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أنه لن يذهب إلى القمة إذا تم استبعاد دول.

وقالت الحكومة الكوبية: "بين غطرستها، وخوفها من سماع حقائق مزعجة، وتصميمها على منع الاجتماع من مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا وتعقيدا في القارة الأميركية، وتناقضات نظامها السياسي الضعيف، اختارت الحكومة الأمريكية مرة أخرى الاستبعاد وسيلة لمحاولة إقامة حدث دون مساهمات ملموسة، ولكنه مفيد لصورة الإمبريالية".

كما شكرت هافانا قيادة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي رفض المشاركة في القمة تنديدا بالإقصاء، على الرغم من "الضغوط اللاأخلاقية والابتزاز والتهديدات من جانب الحكومة الأمريكية لجعله يغيّر رأيه".

وتفتتح "قمة الأمريكتين" يوم الاثنين في لوس أنجلوس، وينظمها جو بايدن، وتهدف إلى تدشين حقبة جديدة في علاقات الولايات المتحدة مع أمريكا اللاتينية.

المصدر: أ ف ب