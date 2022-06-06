جيل بايدن تشارك في إصدار طابع بريدي تكريما لنانسي ريغان

استضافت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن مراسم صدور طابع بريدي جديد يخلد نانسي ريغان، السيدة الأولى قبل 40 عاما، وقالت إن ريغان "أحدثت فارقا".

ويمثل إصدار خدمة البريد الأمريكي لطابع بريد دائم من الدرجة الأولى يحمل صورة نانسي ريغان، جزءا من احتفال على مدار العام لإحياء الذكرى المئوية للسيدة الأولى السابقة، من قبل مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسي.

خلال احتفال البيت الأبيض، تحدثت جيل بايدن عن "المنصة المذهلة" التي اكتسبتها السيدات الأول لخدمة الناس بعد أن "دفعتنا إلى دائرة الضوء الوطنية بطريقة لا أعرف أن أيا منا لم يكن ليتوقعها".

وقالت: "السيدة الأولى نانسي ريغان خدمت الشعب الأمريكي بلطف. لقد فهمت أن دور السيدة الأولى تصاحبه المآزق والتدقيق، لكنها وجدت الإنسانية في كل ذلك. لقد عرفت إمكانات هذا الدور"، مضيفة: "الشهر المقبل سيكون ذكرى ميلادها الـ 101. بهذا الطابع نؤكد أنها أحدثت فارقا".

من جانبه، قال فريد رايان مساعد الرئيس رونالد ريغان، إن السيدة الأولى السابقة دعت إلى رعاية الأجداد، ودافعت عن الفنون، ورممت أجزاء من البيت الأبيض وأعادت تشكيلها.

كما أنها تذكرت حملتها لمكافحة المخدرات التي حملت شعار "فقط قل لا"، وخضوعها لعملية استئصال الثدي بعد إصابتها بسرطان الثدي خلال رئاسة ريغان وتفانيها الشديد لمساندة زوجها.

المصدر: AP