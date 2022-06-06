الرئيس الإيراني يقترح تشكيل لجنة بیئیة إقليمية لتسوية مشكلة الغبار والعواصف الترابية

اقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيل لجنة إقليمية بیئیة لتسوية مشكلة الغبار والعواصف الترابية، قائلا إن اللجنة العليا للبيئة سند حقوقی قویم لمؤسسة صون البيئة.

ووصف رئيسي في أولى الجلسات للجنة البیئة العلیا دور هذه اللجنة هاما في تطبیق السیاسات البیئیة، مشددا على أن اللجنة العلیا للبیئة سند حقوقی قویم لمؤسسة صون البيئة وبإمكانها تسوية العقبات والمشاکل العالقة عبر تحقیق السياسات والبرامج لهذه المؤسسة.

وأشار إلى أن مؤسسة الحفاظ على البیئة حارسة الحدود الطبیعیة والبيئية للوطن ومن اللازم إحصاء المشاکل والتحدیات المرتبطة وفي نفس الوقت یجب أن تصمد حفاظا على خطوطها الحمراء، مشددا على أنه یجب علی مؤسسة صون البيئة أن تقوم بحلحلة التحدیات البیئیة.

وأکد رئيسي أنه "لیس لدینا أیة قیود في مسار استخدام الخبرات للآخرين وفي نفس الوقت یجب أن تنتبهوا بأن الوثائق المدونة یجب دراستها قبل التنفيذ نظرا إلى المقتضيات البیئیة للوطن".

المصدر: رئاسة الجمهورية الإيرانية