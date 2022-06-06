مفوض أوروبي: تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي

اعتبر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، ولا تزال مفاوضات عضويتها جامدة بسبب عدم تلبيتها معايير الاتحاد.

وقال فارهيلي خلال نقاش في البرلمان الأوروبي حول العلاقات مع أنقرة: "تواصل تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة"، مشيرا إلى ان احترام قواعد سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركسا "مدعاة للقلق".

وشدد على أن تركيا "لا تحترم الحقوق الأساسية"، وأن المعارضة لا تستطيع التعبير عن رأيها.

وقال إن "رفض تركيا الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يثير قلقا خاصا".

في الوقت نفسه، أشار فارهيلي إلى أن تركيا تظل شريكا رئيسيا في الأمور التي تؤثر على المصالح المشتركة لأنقرة وبروكسل.

المصدر: نوفوستي