فوضى في قطاع النقل البريطاني مصحوبة بإضرابات وإلغاء للرحلات

تفاقمت الاضطرابات في قطاعات النقل البريطانية اليوم الاثنين مع إعلان موظفي قطارات الأنفاق في لندن الإضراب، بعد إلغاء رحلات جوية وعبر السكك الحديد أو تأخيرها.

وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اضرابا اليوم لمدة 24 ساعة لاقى تجاوبا مع اغلاق الكثير من محطات قطارات الأنفاق في لندن.

وحذرت هيئة النقل في لندن من "اضطرابات كبيرة" وأوصت المستخدمين بتجنب التنقل الاثنين وحتى الساعة 08,00 الثلاثاء.

كذلك، واجه آلاف الركاب صعوبات في العودة إلى المملكة المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية بعد إلغاء المئات من رحلات "إيزي جيت" و"بريتيش ايرويز" و"توي وويز إير".

كما واجه المسافرون الذين استخدموا قطار "يوروستار" في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تأخيرا على مواعيد الرحلات.

وكتبت الشركة على "تويتر": "تستغرق عمليات التدقيق في الجوازات والأمن في لندن وقتا أطول من المعتاد ما يترجم بطوابير طويلة. لذا فإن خدماتنا تشهد تأخيرا كبيرا".

ويواجه قطاع الطيران نقصا حادا في الموظفين بعد تسريح الآلاف في ذروة انتشار وباء كوفيد-19 مما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية لأشهر ثم خفض الرحلات الجوية بشكل حاد بسبب القيود الصحية.

كما يكافح هذا القطاع الآن للتوظيف والتعامل مع الارتفاع الكبير في الطلب على السفر بعد رفع القيود الصحية.

المصدر: "أ ف ب"