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زيلينسكي: تركيا قد تتوسط في فتح الموانئ الأوكرانية

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زيلينسكي: تركيا قد تتوسط في فتح الموانئ الأوكرانية
AP
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رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تتوسط تركيا في قضية فتح الموانئ وتصدير الحبوب الأوكرانية.

ونقل موقع "سوسبيلنويه" عن زيلينسكي قوله: "تبحث تركيا عن شكل من الضمانات الأمنية لفك حصار الموانئ الأوكرانية، ويمكن أن تصبح وسيطا في هذه العملية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه إذا كانت أنقرة مستعدة للمساعدة في تطهير مياه الموانئ من الألغام لتصدير الحبوب الأوكرانية، سيتسنى للجيش الروسي وتركيا الاتفاق على أفضل السبل لإتاحة مرور السفن وشحن الحبوب.

المصدر: نوفوستي

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