استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استقالة جونسون

أظهر استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أن أكثر من نصف البريطانيين يرون أن على النواب المحافظين أن يصوتوا للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.

من جهته، قال رئيس اللجنة التوجيهية "لجنة 1922" لحزب المحافظين غراهام برادي، إن "التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء سيعقد مساء الاثنين".

وشمل الاستطلاع 2062 شخصا، وبحسب النتائج، فإن 59% من البريطانيين يؤيدون استقالة جونسون، و28% فقط أيدوا احتفاظه بمنصبه.

وأظهرت نتائج مماثلة من خلال استطلاع "يوغوف"، حيث أفاد 60% من المشاركين أنهم يؤيدون استقالة رئيس الوزراء، و27% ضدها.

وبحسب تقارير إعلامية، قدم 54 نائبا من حزب المحافظين في وقت سابق، خطابا بسحب الثقة من جونسون، وكان هذا كافيا للتصويت، ومع ذلك، من أجل استقالة رئيس الوزراء البريطاني، هناك حاجة إلى تصويت بحجب الثقة من 180 من أعضاء الحزب.

وتعرض جونسون لانتقادات شديدة وهو معرض لخطر فقدان منصبه بسبب فضيحة محيطة بالأحزاب في المقر الحكومي في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وساء الوضع عندما تم الكشف عن إقامة حفلين آخرين في أبريل عام 2021، عشية جنازة الأمير فيليب، عندما كانت القيود لا تزال سارية في البلاد وإعلان الحداد الوطني.

وقال رئيس الوزراء، إن "تركه لمنصبه سيكون قرارا غير مسؤول، نظرا لارتفاع الأسعار في البلاد والأزمة الأوكرانية".

المصدر: "نوفوستي"