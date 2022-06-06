وسائل إعلام تنشر مشاهد لبوروشينكو أثناء تجوله في لندن

نشرت صحيفة UNIAN على قناتها في تيليغرام مشاهد تظهر الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو وهو يتجول في لندن.

وقالت الصحيفة معلقة على الفيديو: "قام بوروشينكو بأعمال الدولة المهمة في الخارج. يمكن الآن التنزه في لندن".

وفي 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين عبور الحدود الأوكرانية البولندية وكلتا محاولتيه باءتا بالفشل.

وتمكن بوروشينكو من مغادرة أوكرانيا يوم الاثنين الماضي، 30 مايو، بعد أن طلب الإذن من فلاديمير زيلينسكي.

ويواجه بوروشينكو في أوكرانيا تهم اشتباه بالخيانة ودعم الإرهاب في قضية إمدادات الفحم من دونباس، وقد تصل عقوبة هذه التهم إلى 15 عاما في السجن.

وفي يناير الماضي، أفرجت عنه محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف، وأمرته بتسليم جواز سفره وعدم مغادرة كييف والمنطقة بدون إذن من المحقق.

المصدر:نوفوستي