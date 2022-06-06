الشرطة الإيرلندية تحرر سيدة محتجزة منذ 18 شهرا في ليبيا

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن الشرطة الإيرلندية نجحت في تحرير سيدة ليبية كانت محتجزة لنحو 18 شهرا في ليبيا دون إرادتها.

وأوضحت الصحيفة أن "قسم الشرطة للجريمة والأمن الأيرلندي، نجح في تنفيذ عملية إنقاذ لسيدة أيرلندية من أصول ليبية، كانت محتجزة ضد إرادتها لمدة عام ونصف في ليبيا، وأن قوات خاصة أيرلندية نفّذت عملية عسكرية لإنقاذ السيدة، التي كان يخطط أهلها لتزويجها بالإكراه".

وذكرت أن "السيدة عادت الى دبلن، في 1 أبريل الماضي، بعدما جهز لها الفريق الأمني والدبلوماسي جواز وتأشيرة السفر"، مشيرة إلى أن "عملية انقاذها بدأت في فبراير الماضي، بعدما سافر مفاوضين تابعين لوحدة المفاوضات الأيرلندية من قيادة العمليات في دبلن إلى تونس ثم إلى ليبيا".

المصدر: The Times