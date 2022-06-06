الموت يغيب وجها طفوليا عالميا (صور)

توفيت الأمريكية، آن تورنر كوك، صاحبة واحدة من أشهر صور الرضع في العالم، عن عمر يناهز 95 عاما.

ورحلت آن التي كان وجهها الطفولي شعارا لشركة "غربر" (Gerber) لمنتجات الأطفال الشهيرة على مدى ما يقرب من قرن من الزمان.

وأعلنت الشركة الرائدة في مجال أغذية الأطفال خبر الوفاة يوم الجمعة وكتبت: "قبل سنوات عديدة من أن تصبح أما ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامة آن ونظرتها الفضولية على القلوب في كل مكان، وستستمر هذه الابتسامة في العيش مع جميع الأطفال".

كما أضافت: "نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولجميع أحبائها".

وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، الفنانة دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت "غربر" تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقع حكام المسابقة "في حب وجه الطفلة" وأصروا على أن تظل كما هي رسما بالفحم.

Juan Ponce Enrile outlives the Gerber baby. Ann Turner Cook, whose face became the company's logo for decades, has passed away at 95. pic.twitter.com/6o9BsvyVpr — Juan Ponce Enrile Outlives (@JPEOutlives) June 6, 2022

"Ann Turner Cook” صاحبة شعار شركة "Gerber Baby" توفت امس بعمر 95

Ann كان عمرها 5 شهور بصورة شعار الشركة ورسمتها بالفحم جارتهم "دورثي هوب سميث" وشاركوا بالصورة بمسابقة شركة Gerber Baby وفازت بـ 300$ وباعوا حقوق الصورة pic.twitter.com/CBAqpdmTGK — F i s a l A l - s h e b l  (@Fisal1001) June 5, 2022

Announcing the death of the most famous child picture in the world...



Her name is Ann Turner Cook, she died at the age of 95.



She became famous for her baby image on baby food boxes around the world from the international brand "Gerber". pic.twitter.com/shwuswri7g — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) June 5, 2022

A los 95 años falleció Ann Turner Cook, la bebé original de la marca de alimentos Gerber. El deceso ocurrió el viernes 3-J, informó la empresa en una publicación en redes sociales. pic.twitter.com/aLKC8yW8Uy — Diario Panorama (@diariopanorama) June 4, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية