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الموت يغيب وجها طفوليا عالميا (صور)

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الموت يغيب وجها طفوليا عالميا (صور)
Gettyimages.ru
الموت يغيب وجها طفوليا عالميا
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توفيت الأمريكية، آن تورنر كوك، صاحبة واحدة من أشهر صور الرضع في العالم، عن عمر يناهز 95 عاما.

ورحلت آن التي كان وجهها الطفولي شعارا لشركة "غربر" (Gerber) لمنتجات الأطفال الشهيرة على مدى ما يقرب من قرن من الزمان.

وأعلنت الشركة الرائدة في مجال أغذية الأطفال خبر الوفاة يوم الجمعة وكتبت: "قبل سنوات عديدة من أن تصبح أما ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامة آن ونظرتها الفضولية على القلوب في كل مكان، وستستمر هذه الابتسامة في العيش مع جميع الأطفال".

كما أضافت: "نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولجميع أحبائها".

وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، الفنانة دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت "غربر" تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقع حكام المسابقة "في حب وجه الطفلة" وأصروا على أن تظل كما هي رسما بالفحم.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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