رئيس المكسيك يقاطع قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس

أعلن رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه لن يشارك في قمة الأمريكتين التي تبدأ الاثنين في لوس أنجلوس لاستبعاد واشنطن دولا معينة في إشارة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحافيين "لن أحضر القمة لأن لم تدع إليها كل دول أمريكا".

وأضاف "أؤمن بضرورة تغيير السياسة التي تم فرضها منذ قرون: الإقصاء".

ورئيس المكسيك أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، هدد منذ أسابيع بعدم المشاركة في القمة إذا استبعدت الولايات المتحدة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وهو ما ألمحت إليه إدارة الرئيس جو بايدن.

المصدر: أ ف ب