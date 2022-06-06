صحيفة ألمانية تكشف ملابسات تصفية المرتزق الملقب بـ"الدبابة" في أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام ألمانية هوية المرتزق ذائع الصيت الملقب بـ"الدبابة" الذي قتل بقصف روسي شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنه ألماني، ومن سكان مدينة براندنبورغ.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، ولقي مصرعه في 4 يونيو.

وأضافت: "نحن نتحدث عن مواطن من براندنبورغ، اسمه بيورن. ك، ويبلغ من العمر 39 عاما كما قال رفاقه، وكان ضمن وحدة مرتزقة تحارب شرقي خاركوف".

وحسب الصحيفة "أصيب الألماني بجروح بالغة جراء قصف مدفعي روسي، ولقي حتفه وهو في طريقه إلى المستشفى".

المصدر: راديو سبوتنيك



