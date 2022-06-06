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مسيرة مجهولة تلقي عبوات ناسفة على ساحة في بريدنيستروفيه

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مسيرة مجهولة تلقي عبوات ناسفة على ساحة في بريدنيستروفيه
Globallookpress Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أفادت لجنة التحقيق في بريندنسيتروفيه (ترانسنيستريا)، بأن طائرة بدون طيار أسقطت عبوتين ناسفتين على موقف سيارات تابع لقوات حفظ السلام.

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وجاء في البيان أنه في حوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق من يوم 5 يونيو، ألقت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية عبوتين ناسفتين يفترض أنهما قنبلتان من طراز "آر جي دي-5" RGD-5، على أرض موقف للسيارات بالقرب من قرية فلاديميروفكا. وبحسب اللجنة فلم تقع إصابات أو أضرار، وأجرى المختصون التحقيقات اللازمة، وفتحت اللجنة تحقيقا بموجب مادة "التخريب".

وكانت سلسلة اعتداءات إرهابية قد وقعت من قبل في بريدنيستروفيه، في مبنى وزارة أمن الدولة وبالقرب من الوحدة العسكرية قرب قرية باركاني على برج مركز الإذاعة والتلفزيون قرب قرية ماياك، وفي مكتب التجنيد العسكري في تيراسبول.

وقد رفعت الجمهورية غير المعترف بها مستوى التهديدات إلى اللون "الأحمر"، ثم تم خفض مستوى التهديدات إلى "الأصفر" نهاية مايو.

ووفقا لرئيس الجمهورية، فإن آثار منظمي هذه الانفجارات تشير إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النار على قرية كولباسنا، حيث يوجد أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا.

المصدر: نوفوستي

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