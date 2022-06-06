تقرير: كوريا الجنوبية تسعى إلى تعاون ثلاثي مع إسرائيل والإمارات

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصادر حكومية، بأن سيئول طالبت مؤخرا بتقديم طلبات لأبحاث السياسات من أجل اكتشاف مشاريع تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية وإسرائيل والإمارات.

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وفي إشعار بشأن طلبات تقديم العروض، أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه "وسط تغير الوضع السياسي في الشرق الأوسط، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، تجذب إمكانيات تعزيز التعاون مع إسرائيل الانتباه، وتزداد الحاجة إلى اكتشاف أشكال جديدة من التعاون بين كوريا الجنوبية وإسرائيل"، لافتة إلى أن "الجانب الإسرائيلي اقترح مؤخرا تعاونا ثلاثيا بين كوريا الجنوبية وإسرائيل والدولة العربية"، بحسب "يونهاب".

وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن "هناك حاجة إلى النظر بشكل استباقي إلى الإمارات كدولة شريكة ثلاثية، حيث تتمتع بأكبر قدر من المرونة السياسية بين الدول العربية ولديها شراكة استراتيجية خاصة مع البلاد"، حيث "تخطط الحكومة لاكتشاف مشاريع التعاون الثلاثي المحتملة من خلال الأبحاث، وفي هذه العملية، تجمع الأفكار من خلال التواصل مع معاهد البحوث الإسرائيلية والإماراتية، وعلى وجه الخصوص، يعتبر مجال الابتكار التكنولوجي من المجالات المحتملة للتعاون بين الدول الثلاث.

وبحسب "يونهاب"، لفتت سيئول في طلبات تقديم العروض إلى "المجالات التي يمكن اكتشاف مشاريع تعاونية فيها، وهي الثورة الصناعية الرابعة والابتكار العلمي وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، والتي تتسم بحساسية سياسية وأمنية منخفضة".

المصدر: "يونهاب"