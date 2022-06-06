وسائل إعلام: إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بأن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة خطيرة، في نزاع مسلح اندلع بين مجموعتين من الأجانب في اسطنبول مساء أمس الأحد.

وذكرت قناة A Haber أن الحادث وقع في منطقة إسنيورت باسطنبول حوالي الساعة 22:00، عندما نشب شجار لسبب غير معروف بين مجموعتين من المواطنين الأجانب دون ذكر جنسياتهم.

وأضافت القناة، أنه سرعان ما سحب أفراد المجموعتين أسلحة وتحول الشجار إلى اشتباك.

İstanbul'un Teksası olarak anılan Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. https://t.co/0V9sBeWU5Ypic.twitter.com/iqqaECNoC1 — HABER3.com 🇹🇷 (@haber3com) June 6, 2022

وبعد البلاغ، تم إرسال عدد من فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع، ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالة أحدهم خطيرة.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde dün yabancı uyruklu bir şahsın 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Polis şahsı gözaltına aldı. pic.twitter.com/KEdgmu4ybo — Türkiye Duysun (@TR_Duysun) June 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية