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وسائل إعلام: إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

أخبار العالم

A Haber
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة خطيرة، في نزاع مسلح اندلع بين مجموعتين من الأجانب في اسطنبول مساء أمس الأحد.

وذكرت قناة A Haber أن الحادث وقع في منطقة إسنيورت باسطنبول حوالي الساعة 22:00، عندما نشب شجار لسبب غير معروف بين مجموعتين من المواطنين الأجانب دون ذكر جنسياتهم.

وأضافت القناة، أنه سرعان ما سحب أفراد المجموعتين أسلحة وتحول الشجار إلى اشتباك.

وبعد البلاغ، تم إرسال عدد من فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع، ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالة أحدهم خطيرة.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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