وكالة "إرنا": مصدر مطلع ينفي اعتقال منفذ عملية اغتيال صياد خدائي

نفى مصدر مطلع في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فجر يوم الاثنين، نبأ تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال منفذ عملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي.

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وفي تصريح أدلى به لوكالة "إرنا"، قال المصدر "إن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها وذات الطابع أمني، تأتي في إطار الحرب النفسية وركوب الموجة الإعلامية المعادية".

يذكر أن العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي كان قد تم اغتياله قبل أيام أمام منزله قرب شارع مجاهدي الإسلام بالعاصمة طهران من قبل عناصر قالت إيران إنها إرهابية وعميلة للاستكبار العالمي.

وكان القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي قد قال إن العقيد صياد خدائي تم اغتياله على يد إسرائيل بعد سنوات من التعقب، وأكد أن إيران ستثأر له.

وصرح سلامي بأن "العدو، من قلب البيت الأبيض وتل أبيب، تعقبه لأشهر وسنوات الشهيد من بيت إلى بيت، ومن زقاق إلى زقاق، حتى تمكن من قتله، وإن العدو يعد استشهاده نصرا، وهذا يدل على عظمة الشهيد".

المصدر: "إرنا"