الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي احتجاجا على الإساءة للنبي محمد

استدعت الخارجية الإيرانية يوم الأحد السفير الهندي لدى طهران على خلفية إساءة عضوين في الحزب الحاكم في الهند للنبي محمد.

واستدعى رسول موسوي، المدير العام لدائرة جنوب آسيا في الخارجية الإيرانية، مساء الأحد السفير الهندي لدى طهران وأبلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا على الإساءة للنبي محمد.

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وخلال اللقاء، أعرب السفير الهندي عن الأسف والرفض لأي إساءة لنبي الإسلام.

وأعلن أن هذا لا يمثل موقف حكومة الهند التي تولي أكبر الاحترام للأديان، وأن الشخص المسيء للنبي لا يتولى أي منصب حكومي، وإنما فقط لديه منصب حزبي، وقد تم طرده من هذا المنصب.

وقد أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد أثارت غضبا واسعا.

وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

المصدر: وكالة "إرنا"