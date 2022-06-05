مظاهرات في روما تطالب بالتحقيق في جرائم قوات كييف في دونباس

شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرات مطالبة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النازيون وقوات كييف في دونباس منذ عام 2014 وحتى الآن.

ودعا المتظاهرون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دونباس منذ 2014 وبدأوا في جمع التواقيع على عريضة لتقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار السياسي الإيطالي أميديو أفونديت الذي أشرف على تنظيم التظاهرة أن حوالي ألف شخص تجمعوا للتظاهر رغم ارتفاع درجة الحرارة إلى 33 مئوية.

إقرأ المزيد

وطالب المتظاهرون بانسحاب إيطاليا من حلف الناتو ووقف توريد الأسلحة إلى كييف.

وأضاف أفونديت: "لقد أعلنا عن حاجة إيطاليا للخروج من جنون الحرب الاقتصادية برفع العقوبات عن روسيا وووقف إرسال الأسلحة إلى كيف لأن ذلك يؤجج الصراع".

وقال: "لن يتسنى حل النزاع في دونباس بمشاركة الأمم المتحدة إلا بعد التوقف عن سياسة ومحاولات عزل روسيا على الساحة الدولية".

المصدر: لينتا. رو