شمخاني: إقرار إسرائيل باقتراب نهايتها دليل على أن المقاومة على المسار الصحيح

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إقرار إسرائيل باقتراب انهيار كيانها المزيف، جاء نتيجة حركة تيار المقاومة في المسار الصحيح.

وقال علي شمخاني في تغريدة على "تويتر" يوم الأحد "منذ اليوم الذي ورّطوا فيه العالم بفيروس الصهيونية العفن وحتى اليوم الذي يهددون فيه إيران بسبب خوفهم من نوى المقاومة، كانت حساباتهم خاطئة".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "عندما يعترفون بأنفسهم باقتراب انهيار هذا الكيان المصطنع، فهذا يعني أن المقاومة تسير في المسار الصحيح".

وتابع قائلا: "ثورة الإمام الخميني مازالت في بداية الطريق".

ونشر المسؤول الإيراني التغريدة بخمس لغات، الفارسية والعربية والعبرية والروسية والإنجليزية.

منذ اليوم الذي ورّطوا فيه العالم بفيروس الصهيونية العفن وحتى اليوم الذي يهدّدون فيه #ايران بسبب خوفهم من نوى #المقاومة، كانت حساباتهم خاطئة. عندما يعترفون أنفسهم باقتراب تداعي الكيان المصطنع هذا يعني أن تيار المقاومة يسير في طريقه الصحيح. ثورة الإمام الخميني (رض) هي بداية الطريق. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) June 5, 2022

المصدر: وكالات