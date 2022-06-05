رئيس الوزراء البريطاني "يستعد" للتصويت على زعامته

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن نوابا متمردين بحزب المحافظين الحاكم يعتزمون التصويت على زعامته هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مصدر أن النواب المحافظين الساعين للإطاحة بجونسون على أعتاب تأمين الخطابات الأربعة والخمسين المطلوبة لفرض إجراء تصويت على زعامته.

وشدد المصدر على أن رئيس الوزراء واثق بأنه سيفوز بأي اقتراع في حال إجرائه.

وقال أحد النواب الذين كانوا يحشدون أنفسهم ضد جونسون، إنهم يعتقدون أن المتمردين لديهم بالفعل أعداد للدعوة إلى إجراء تصويت.

ووفقا لقواعد حزب المحافظين، فلا يعرف عدد أعضاء الحزب الذين دعوا رسميا إلى تنحي رئيس الوزراء سوى رئيس لجنة 1922 الرئيسية، غراهام برادي.

وبمجرد أن يتم الوصول للعدد المطلوب، سيكون أول تحرك لبرادي هو إبلاغ رئيس الوزراء.

ويشدد جونسون على أنه ليس لديه أي نية للاستقالة، لكن الدعوات التي تطالبه بذلك تتزايد بشكل مستمر منذ أن نشر تحقيق داخلي الشهر الماضي بشأن إقامته حفلات بمقر الحكومة في "داونينغ ستريت" خلال جائحة كورونا ضاربا بعرض الحائط القيود المرتبطة بها لمكافحته.

المصدر: د ب أ + "بلومبرغ"