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سويسرا تقرّ بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا

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سويسرا تقرّ بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
Legion-Media
وزير الاقتصاد السويسري جي بارميلين
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أعلن وزير الاقتصاد السويسري، جي بارميلين، أن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا لم تحقق أهدافها.

وقال بارميلين: "السؤال الرئيسي هو ما مدى فعالية هذه العقوبات؟ إذا كان الهدف من العقوبات إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فأنا أقول إن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن".

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وأوضح بارملين أن مسألة فعالية العقوبات "يصعب الإجابة عليها".

وتابع: "إذا كانت روسيا تصدر كميات أقل من النفط إلى الغرب، لكنها تبيع جزءا من هذه الكمية بأسعار أعلى، فإن النتيجة بالنسبة لموسكو هي نفسها".

وأشار إلى أن سويسرا لا تستورد كميات كبيرة من الغذاء من روسيا وأوكرانيا، ولذا فإن إمداداتها الغذائية مضمونة.

سويسرا وعلى الرغم من وضعها المحايد، أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

المصدر: تاس

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